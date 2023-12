Violenta aggressione in campo tra 15enni, calciatore del Casellina finisce in ospedale

Definirla 'una partita nervosa' è un eufemismo, quella tra Allievi B del Calenzano e del Casellina Calcio di Scandicci. In campo quindicenni, match che non avrebbe portato a qualificazioni di sorta verso il resto del campionato perché entrambe le squadre erano qualificate. Però a 10 minuti dalla fine, con un risultato di 2 a 0 per i padroni di casa, proprio un giocatore di casa, via dall'azione di gioco, ha colpito a calci sulla testa e sulla schiena un quindicenne biancorosso. Un'aggressione senza senso, così l'ha definita il presidente dell'Asd Casellina Giovanni Bellosi: "Quest'ennesimo episodio ci impone una riflessione ma soprattutto la necessità di agire in senso educativo nel mondo del calcio giovanile: vanno pensate e realizzate quanto prima attività di educazione civica e di contrasto alla violenza e al bullismo in parallelo ad allenamenti e partite", commenta su Facebook. L'arbitro, 16 anni, ha interrotto l'azione di gioco e il ragazzo ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Careggi. Ma la partita non è finita lì. Si sono giocati gli ultimi 10 minuti regolamentari, con il 3-0 finale ed esultanza compresa. A match terminato il presidente del Calenzano ha espresso solidarietà all'omologo di Casellina. Quest'ultimo ha aggiunto: "Attendo il bollettino Figc, vediamo se le follie normative porteranno ad una squalifica del nostro allenatore, colpevole di essere entrato in campo per soccorrere il ragazzo e quindi espulso; probabilmente un provvedimento corretto a livello regolamentare, ma sono davvero stanco di queste ottusità della Figc che antepongono formalismi a messaggi di educazione e rispetto di cui ci sarebbe tanto bisogno".