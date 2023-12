Ai fiorentini piace la cucina asiatica a domicilio: la mappa Just Eat 2023

Just Eat presenta la settima edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia e svela i quattro trend che rivoluzioneranno l’esperienza culinaria e il food delivery.

Nell’attuale panorama gastronomico in continua evoluzione, il cibo a domicilio non fa eccezione e attraversa costanti cambiamenti, in Italia come nel mondo. In un'epoca in cui la comodità e la sostenibilità si intrecciano con la voglia di esplorare nuovi sapori e sensazioni, Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, presenta la settima edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia. L’ultima edizione non si limita a delineare una panoramica delle tendenze del food delivery, ma offre un'immersione completa nella cucina e nelle preferenze degli italiani, gettando luce su come stiano cambiando le abitudini alimentari nel Bel Paese.

Il food delivery a Firenze

Nella nuova edizione dell’Osservatorio annuale di Just Eat, emerge un'analisi dettagliata degli appassionati del food delivery in Italia, esplorando le ragioni alla base delle loro scelte alimentari, ma anche come le abitudini di consumo stiano cambiando nelle diverse città italiane, evidenziando conferme di tendenze esistenti e l'emergere di nuovi comportamenti.

Il food delivery fa ormai parte della nostra vita quotidiana e i dati forniti da Just Eat riflettono non solo l'amore degli italiani per la buona cucina, ma anche la crescente tendenza a integrare il food delivery nelle diverse sfaccettature della vita quotidiana, trasformando ogni occasione in un'opportunità per apprezzare la varietà culinaria comodamente a casa propria: c’è chi preferisce gustare il cibo mentre si guarda la propria serie o film preferiti (29%), in connubio perfetto dopo una giornata frenetica, o chi opta per il food delivery in piacevole compagnia di amici e famiglia (22%), trasformando il pasto in un momento conviviale e condiviso. Ma non solo, il ritorno a casa dopo una giornata di lavoro (16%) diventa l'occasione ideale per concedersi una deliziosa cena consegnata comodamente a casa, perfetto anche durante la visione di eventi sportivi o giocando ai videogiochi (11%).

Ma cosa ordinano i fiorentini? Secondo la settima edizione della Mappa del cibo a domicilio, a Firenze, il panorama gastronomico è caratterizzato da influenze culinarie internazionali. Tra le cucine più ordinate, infatti, spiccano la pizza, l'hamburger, che offre una pausa dalla tradizione culinaria italiana, la cucina cinese, con la sua varietà di sapori, aromi e tecniche di cottura, conquista sempre più i palati fiorentini e la cucina giapponese completa il trittico delle cucine più ordinate, riflettendo l'amore degli abitanti di Firenze per la cucina asiatica.

Questa diversità culinaria è un segno tangibile dell'apertura della città verso nuove influenze gastronomiche, mantenendo al contempo una forte connessione con la ricca tradizione culinaria toscana.

Le cucine che si stanno facendo spazio nel cuore dei fiorentini riflettono lo stesso trend: la freschezza del poke, la varietà di sapori della cucina americana e la combinazione unica di dolce, salato, amaro e piccante del thailandese portano una ventata di esotismo e raffinatezza al panorama culinario della città. Tra i piatti più in crescita gli involtini primavera sono diventati un'opzione sempre più richiesta. Segue la pizza margherita, classica e intramontabile, che mantiene il suo posto di rilievo nei gusti dei fiorentini. E infine, nel contesto dei pasti veloci e appetitosi, il panino kebab sta guadagnando terreno, portando con sé la sua esplosione di sapori mediterranei e spezie.

Firenze non è solo innovazione, ci sono piatti tradizionali molto amati che rappresentano un viaggio nel passato, riflettendo la storia, la cultura e l'amore per il cibo della Toscana. In un mondo in continua evoluzione, questi piatti rappresentano un legame tangibile con le radici e l'autenticità di questa affascinante città italiana. Nella top 3 della tradizione si trovano i pici toscani, il ragù toscano e i crostini toscani.

Qual è il fenomeno gastronomico più curioso a Firenze? La città ha la più alta percentuale di ritiri al locale, tanto da definire i fiorentini come gli “Indipendenti”. In un mondo sempre più veloce, Firenze si distingue per l'arte di prendersi il proprio tempo per gustare ogni boccone.

Fonte: Just Eat