Un leccio è caduto abbattendosi su due auto parcheggiate in via Cosimo Ridolfi a Limite sull'Arno. Il fatto è avvenuto questa mattina e sono stati chiamati i vigili del fuoco di Empoli per la rimozione del grosso tronco. Una Fiat Punto e una Citroen C3, parcheggiate negli stalli lungo il muro di contenzione, sono rimaste colpite dall'albero. Non ci sarebbero feriti