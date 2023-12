All'esame di guida con microcamera, microfono e auricolari: denunciato

Cercava di passare l'esame scritto della patente di guida facendosi aiutare da un suggeritore esterno, ma gli occhi attenti di uno degli esaminatori della Motorizzazione civile di Lucca hanno mandato all'aria il progetto. L'uomo, un cittadino nigeriano di 49 anni, vestito con maglione a collo alto, con la giacca e cappellino di lana per celare i suoi trucchi, è stato identificato e denunciato dalla Polizia Stradale intervenuta in via Gaetano Luporini, sede della Motorizzazione civile. All'uomo è stata inoltre sequestrata l’apparecchiatura elettronica: una microcamera, un microfono e degli auricolari. Quello di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che la Polizia di Stato cerca di stanare da parte di persone a digiuno delle regole più elementari del codice della strada.