Basket: la Toscana batte il Lazio nella finale

Nell’appuntamento dedicato alle rappresentative regionali trionfa la Toscana che batte il Lazio nella finalissima di basket.

Duccio Poggesi, capitano della selezione, e Pietro Matteini, grandi protagonisti della tre giorni.

Una splendida cavalcata quella della selezione Toscana in occasione della Ludec Cup 2023, uno degli appuntamenti di spicco del panorama nazionale dedicati al settore giovanile. La rappresentativa regionale si aggiudica il trofeo grazie ad un percorso netto, culminato con la vittoria nella finalissima contro il Lazio. Grandi protagonisti i nostri Pietro Matteini e Duccio Poggesi, quest’ultimo capitano della selezione, autori di tre ottime prestazioni nelle tre gare disputate, con la ciliegina sulla torta giunta nel momento della premiazione, con Duccio Poggesi ad alzare l’ambito trofeo.

La Toscana, dopo un avvio scoppiettante in cui si è imposta di autorità sul Piemonte, ha portato a casa anche la seconda sfida del girone di qualificazione contro il Veneto, vittoria che è valsa l’approdo alla finale per il primo posto. Qui ha trovato il Lazio, con cui ha dato vita ad una partita intensa e combattuta, presa in mano al rientro dall’intervallo dopo una prima parte condotta dai laziali. Medaglia di bronzo per l’Emilia Romagna, che in volata l’ha spuntata sul Veneto, mentre il Friuli Venezia Giulia ha conquistato il quinto posto ai danni del Piemonte.

A Duccio e Pietro l’applauso dell’intera Abc Castelfiorentino, fiera di trovarli grandi protagonisti su di un palcoscenico così importante. Un’avventura, quella all’interno della Ludec Cup, che rappresenta una tappa importante nel loro percorso di crescita, sportiva e personale, e che ci auguriamo sia soltanto la prima di una lunga serie. Fieri di voi ragazzi!

Di seguito i tabellini delle gare della rappresentativa Toscana.

Qualificazioni: Piemonte-Toscana 60-100

Parziali: 19-34, 12-18, 14-22, 15-26

Piemonte: Bisognani 6, Galliati 14, Costamagna 9, Gilli 6, Spetz 8, Regruto 2, Olomo 2, Begni 5, Bellone 3, Obakhabaye 3, Plesca 2, Dusio. All. Cardile.

Toscana: Poggesi 18, Franceschini 4, Matteini 13, Tinti 4, Puccini 7, Vergottini 5, Baldasseroni 12, Gori 17, Gai 6, Marcantoni 2, Dani, Rosai 12. All. Zanardo.

Qualificazioni: Veneto-Toscana 67-77

Parziali: 14-25, 24-19, 14-19, 15-19

Veneto: Partha 2, Pasini 18, Bertorelle 11, Griso 7, Tommasino 2, Bracesco, Lojacono, Visentin L. 7, Visentin E. 2, Santini 1, Diakile 15, Alexa 2. All. Lunghi.

Toscana: Poggesi 5, Franceschini 4, Matteini 11, Tinti 9, Puccini 6, Vergottini 12, Baldasseroni 12, Gori 10, Pierallini 6, Marcantoni, Dani 2, rosai. All. Zanardo.

Finale 1/2 posto: Toscana-Lazio 74-68

Parziali: 17-25, 16-12, 20-13, 21-18

Toscana: Poggesi 15, Franceschini, Matteini 9, Tinti 8, Puccini, Vergottini 3, Baldasseroni 21, Gori 4, Pierallini 2, Marcantoni, Dani, Rosai 12, All. Zanardo.

Lazio: Papale 10, Arangio 12, Sica, Cicchetti 3, Maiorano 28, Perrone, Cardi, Grasso, Aforonwa, Viviani 2, Alba 11, Scipioni 2. All. Fanciullo.

[Foto: Ludec Cup]