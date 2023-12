Inaugurata una borsa di studio al Ferraris-Brunelleschi in memoria di Andrea Zingoni

A quasi un anno dalla scomparsa di Andrea Zingoni, 60enne scomparso l'11 dicembre 2022 dopo settimane di dolore in seguito a un incidente stradale avvenuto a Empoli, è stata assegnata in suo onore una borsa di studio voluta dalla moglie Alessandra Gaggioli. Oggi, nella sede del Ferraris di Empoli, si è tenuta la consegna a Luca Natale Maccarone, centista del Ferraris-Brunelleschi. Ogni anno, per 10 anni, il migliore studente dell'indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie del Ferraris, verrà premiato con una targa e un assegno da mille euro per proseguire gli studi.

"Mio marito - ha commentato la signora Gaggioli visibilmente commossa - quando mi parlava del suo periodo delle superiori, li ricordava come anni indimenticabili. Per questo abbiamo voluto portare avanti questa iniziativa". Zingoni infatti si è diplomato perito chimico nel 1981 e ha lavorato prima alle Industrie Bitossi nella sede di Sovigliana, proprio nel laboratorio di chimica, prima di approdare alla sede Asl di via dei Cappuccini. Zingoni lascia due figli

"L'indirizzo chimico che ho frequentato - ha spiegato il giovane vincitore - dà una formazione importante anche per chi volesse studiare Medicina all'università". Attualmente è iscritto alla facoltà di Chimica all'Università di Firenze.

In chiusura, dopo la premiazione da parte della dirigente scolastica Grazia Mazzoni, il gruppo musicale degli studenti ha intonato Another Brick in the Wall, pt. II. I Pink Floyd erano uno dei gruppi preferiti proprio da Andrea Zingoni.