Cena di Natale alla Pubblica assistenza di Poggibonsi per chiudere il 2023

Torna la cena di Natale alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv. Un momento per stare assieme, un momento per fare festa. Un momento per guardare avanti.

L’appuntamento quest’anno è per giovedì 14 dicembre, alle 20, nella sala dell’associazione in Via Dante. Insieme a direttivo, dipendenti, volontari e soci dell’associazione sono invitate altre associazioni del territorio e le istituzioni.

Per confermare è possibile mettersi in contatto direttamente con la segreteria telefonando allo 0577- 981736 int. 2, oppure inviando una mail a amministrazione@papoggibonsi.it oppure info@papoggibonsi.it.

“Noi siamo comunità nelle azioni che svolgiamo nel quotidiano, nella gestione delle emergenze, dei servizi per anziani e bisognosi. Siamo comunità nell’attivazione di servizi per bambini, nella protezione civile, in cui anche di recente siamo stati impegnati qui in Toscana, e in tutte quelle attività in cui è l’altro al centro del nostro mondo - fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv, quest’anno al suo secondo Natale in questo ruolo - E in questo modo pensiamo da sempre al Natale, al momento conviviale che dà il via alle feste di questo periodo”.

“Inflazione, tagli alla spesa nella parte sanitaria hanno generato e generano un aumento di bisogni e problemi per le persone che hanno bisogno, le persone malate e non solo - fa notare Becattelli – Pensiamo ad esempio a quanto accade per la spesa sui trasporti social su cui la Regione è intervenuta giustamente, ma le risorse non bastano mai”.

“La cena sarà l’occasione anche per tracciare il bilancio di quest’ anno che ci ha visto proprio in avvio inaugurare il nuovo mezzo per i trasporti sociali e la nuova ambulanza, mezzi che viaggiano senza sosta sulle strade della Valdelsa e non solo - aggiunge Becattelli - Ed è il momento di ringraziare tutti: membri del consiglio, i nostri preziosi dipendenti, volontari e i soci che ci confermano fiducia”.

Alla cena degli auguri saranno presenti i membri del consiglio direttivo eletto a giugno 2022. Insieme alla presidente Manuela Becattelli, ci saranno la vice presidente Lucia Coccheri, il segretario generale Fabrizio Fabiani e poi Carlo Mezzedimi, Mauro Merli, Franco Melani, Gianfranco Bacciottini, Lino Graziosi, Daniela Ceccherini. Insieme a loro, volontari, dipendenti e soci. La Pubblica Assistenza di Poggibonsi conta infatti oltre 1400 soci e circa 104 volontari attivi. Circa 60 sono le persone che donano più tempo, o magari già in pensione, e che hanno possibilità di dedicarsi al volontariato più giorni la settimana.

Fonte: Pubblica assistenza di Poggibonsi