Cerchiaro chiude il match Lucca-Use e porta gli empolesi a far festa

Un minuto e mezzo finale da infarto fino alla freddezza di Cerchiaro che, con un gioco da 3 punti, mette il sigillo al successo col quale l’Use Computer Gross espugna il Pala Tagliate di Lucca. Quasi due mesi dopo la vittoria sul campo di Legnaia, la squadra di coach Valentino torna a far festa in trasferta per un punticino, 55-56, che vale oro. Lo fa con una prova difensiva da Use, fermando uno dei migliori attacchi del campionato che, come se non bastasse, attraversava un momento a dir poco felice. Senza esaltarsi più di tanto, è indubbio che questa vittoria può essere un momento di svolta importante della stagione ridando serenità e slancio a tutto l’ambiente.

La Computer Gross, ancora senza De Leone ma con un Giannone subito ispirato, parte bene ed al 10’ siamo 12-17. La gara viaggia sempre in equilibrio tanto che al riposo siamo 23-27 ed al 30’ 39-37. L’Use ha il merito di metterla subito sui binari che vuole tenendo il punteggio basso e poi, dopo aver aggiustato qualcosa in difesa limitando in area l’attacco dei padroni di casa, mostrandosi più fredda fino al finale rocambolesco.

Lucca è avanti di 6 punti a 90 secondi dalla sirena. Una buona difesa, un canestro di Giannone in contropiede, un errore di Lucca ed un libero di Quartuccio ristabiliscono la parità. Lucca sbaglia la tripla dall’angolo e Cerchiaro, sul ribaltamento di fronte, va in penetrazione trovando canestro e fallo. Anche sul libero supplementare l’esterno è glaciale: 53-56. A quel punto coach Olivieri chiama timeout, Lucca prova la tripla che non va e a niente vale il canestro successivo se non a fissare il punteggio sul 55-56.

Ed ora due derby in casa: sabato prossimo con San Miniato ed il mercoledi successivo con Legnaia.

BASKET LUCCA - USE COMPUTER GROSS 55-56

BASKET LUCCA

Landucci ne, Burgalassi, Barbieri, Lippi 7, Barsanti 3, Simonetti 17, Tempestini 5, Del Debbio 9, Brugioni ne, Pierini 6, Trentin 8, Rinaldi ne. All. Olivieri (ass. Pizzolante/Giuntoli)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 17, Baccetti, Sesoldi 4, Rosselli 19, Fogli ne, Calabrese 4, De Leone ne, Mazzoni 8, Quartuccio 1, Tosti ne, Cerchiaro 3. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Buoncristiani di Prato e Montano di Siena

Parziali: 12-17, 23-27 (11-10), 16-10 (39-37), 55-56 (16-19)

Fonte: Use Basket Empoli