Il Chianti incontra lo Champagne: visita da Montespertoli ai gemelli di Épernay

La delegazione di Montespertoli composta dall’Assessore ai Gemellaggi, Alessandra De Toffoli, la Consigliera Comunale con delega allo sviluppo e alla promozione del distretto rurale, Valentina Canuti, insieme al Comitato Gemellaggi sono appena rientrati dal viaggio ad Épernay in occasione dell’evento “Habits de Lumière” arrivato alla 23° edizione.

Il Festival, organizzato dal Comune di Épernay, in collaborazione con il Comité de l’Avenue de Champagne, propone tre giorni di festa all’insegna dell'”art de vivre à la champenoise“, fra spettacoli di strada, intrattenimento musicale, degustazioni, laboratori di abbinamento enogastronomico e visite alle cantine.

In questa occasione, la sindaca di Épernay, Christine Mazy, ha invitato tutta la delegazione alla cerimonia di apertura dell’evento presso il municipio. La presenza alla manifestazione ha permesso di visitare alcune celebri Maison e di incontrare numerosi produttori di Champagne, oltre che consolidare i rapporti con il Comitato Gemellaggi di Épernay.

“Essere presenti a quello che rappresenta uno dei più importanti eventi per la città di Épernay è fondamentale e permette di mantenere e rafforzare il rapporto di amicizia e di sostegno reciproco che lega le nostre amministrazioni e le nostre comunità. È stata anche l’occasione per definire il programma della cerimonia dei 20 anni di gemellaggio che si terrà a Montespertoli il 6 e 7 aprile 2024” dichiara l’Assessora Alessandra De Toffoli.

“Siamo stati onorati nel prendere parte all’evento inaugurale di Habits de Lumière che ci ha permesso di incontrare la neosindaca Christine Mazy e di invitarla personalmente a Montespertoli in occasione del 20 anniversario di gemellaggio. I giorni passati insieme agli amici del Comitato Gemellaggi locale sono stati l’occasione per vivere a pieno la quotidianità, attraverso uno scambio culturale, enogastronomico e storico reciproco” conclude il Presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli, Giuseppe Statello.

Il Comitato Gemellaggi di Montespertoli non si ferma e vi dà appuntamento per domenica 17 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza del Popolo a Montespertoli per degustare insieme i prodotti tipici delle città gemellate. Sarà una bella occasione per stare insieme e conoscere le attività dell’Associazione.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa