Concerto di Natale a Marti (Montopoli) organizzato dall'associazione Arco di Castruccio, nella Pieve di Santa Maria Novella sabato 16 dicembre alle 21.15. Christmas Fantasia, questo il nome dello spettacolo, sarà messo in scena da Insieme per Caso. Un'occasione per scambiare gli auguri di buone feste e di passare una serata lieta con le migliori melodie natalizie.