Covid, oltre 600 ricoverati. Dattolo: "Vaccinatevi"

“I ricoveri sono saliti a 600, i nuovi casi giornalieri sono arrivati a quota 406: basta dubbi, toscani vaccinatevi. L’appello è rivolto, in particolare, ad anziani e fragili”.

A lanciarlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, dopo il nuovo picco di contagi e ricoveri ospedalieri cresciuti di 60 unità in appena due giorni.

“Il covid si sta facendo nuovamente sentire, serve un’accelerazione nella vaccinazione - consiglia il presidente Dattolo -. Anche se non c’è più la virulenza di inizio pandemia, può comunque rappresentare un rischio soprattutto per determinate categorie di persone. Oltre alla vaccinazione, vista l’aumentata circolazione del Covid e dell’influenza, serve tornare alla prudenza, a un po’ di distanza fisica, ed all’uso delle mascherine nei luoghi particolarmente affollati, un gesto di attenzione verso sé stessi e agli altri”.

“Non abbiamo più un sistema di sorveglianza puntuale sulla circolazione virale ma i dati dei ricoveri, delle rianimazioni e dei decessi evidenziano con chiarezza il forte aumento. Per questo, con l’avvicinarsi delle feste, con la maggiore frequenza di incontri in luoghi chiusi, serve maggiore attenzione - spiega Dattolo -. Ricordiamo le cose che abbiamo imparato in pandemia: la trasmissione di questi virus passa attraverso le goccioline di saliva. Per questo meglio evitare di baciarsi per scambiarsi gli auguri. E, in generale, applichiamo le misure igieniche che conosciamo”.