Differenziati! Il libro della app Junker presentato a Fucecchio

Sabato 16 dicembre alle 17:00 Noemi De Santis, responsabile della comunicazione di Junker app, presenterà a Fucecchio il libro “Differenziati! - Manuale di sopravvivenza per una raccolta differenziata senza dubbi né errori”. L’evento si unisce alla rassegna “Libri a Pacchi” e sarà presentato dall’ex sindaco e vice-presidente di Alia Claudio Toni.

Edito da Intermezzi Editore, “Differenziati!” si presenta come una bussola per navigare nel complesso mondo della raccolta differenziata e offre un supporto prezioso in Italia, dove le normative regionali sulla gestione dei rifiuti variano di Comune in Comune.

Junker è un’app gratuita scaricata da oltre un milione di persone e creata nel 2015 da un team di ingegneri e informatici, per rispondere alle difficoltà che incontrano le persone nel differenziare i rifiuti. Oggi, con il libro "Differenziati!" il progetto chiude il suo cerchio informativo, fornendo un preziosissimo manuale di supporto ai nostri dubbi quotidiani in fatto di differenziazione dei rifiuti.

“Diciamoci la verità... quante volte vi siete trovati davanti al bidone della spazzatura, con un oggetto in mano, senza avere la minima idea di quale sia il contenitore giusto in cui gettarlo?” (Noemi De Santis)

Un altro appuntamento immancabile di "Libri a Pacchi".

Di seguito i prossimi appuntamenti della rassegna:

- Sabato 13 gennaio: Riccardo Cucchi, con Renzo Ulivieri e Marco Sabia, presentano “Un altro calcio - è ancora possibile”, ed. People

- Sabato 27 gennaio: Valerio Aiolli, con Francesco Catastini, presenta “A Firenze con Vasco Pratolini - Baci, spari e altre forme d’amore”, ed. Giulio Perrone editore

- Sabato 10 febbraio: Francesco Catastini, con Massimo Matteoli, presenta “La caduta del muro di Berlino”, ed. La Gazzetta dello Sport