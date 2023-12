Dopo 25 anni si ritrovano a La Campagnola: serata amarcord a Fucecchio

Dopo 25 anni i ragazzi del gruppo "La Campagnola" si sono ritrovati per una cena, proprio lì, in quel locale a Fucecchio in cui sono custoditi ricordi indelebili di un tempo spensierato.

Ognuno ha preso la propria strada, alcuni hanno continuato a vedersi ed a frequentarsi, altri invece, per varie esigenze, si sono allontanati dal gruppo, ma ritrovarsi tutti insieme li ha fatti tornare indietro nel tempo, come se quegli anni, "gli anni in motorino sempre in due" non fossero mai trascorsi.

Ecco chi c'era: Matteo M., Daiana M., Massimiliano L., Simone C., Yuri D., Giada B., Massimo F., Fabio B., Elisa L., Emiliano Z., Daniele B., Chiara F. , Claudio B.,Simone C., accompagnati dai propri coniugi e figli.

E' passata per un saluto anche Roberta, figura storica del locale, a cui i ragazzi si sono inevitabilmente affezionati, un ricordo speciale per Luigi e un grande abbraccio a Delfina. Un ringraziamento a Daiana e Chiara, a cui va il merito dell'organizzazione della cena.