Due cori in scena a Fibbiana per Musica in Chiesa

Sabato 16 dicembre, alle 21.15, presso la chiesa di S. Maria di Fibbiana (Montelupo Fiorentino), torna la rassegna ‘Musica in Chiesa’, giunta alla XVI edizione. Quest’anno i protagonisti dell’annuale concerto natalizio saranno la Corale ‘S. Maria’ di Fibbiana e il Coro Giovanile ‘Ex Novo’. L’ingresso è libero. Tutti i proventi delle offerte saranno devoluti in beneficenza all’associazione no profit AVSI per la campagna ‘Tende di Natale 2023/24’.