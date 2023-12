Empoli-Lecce 1-1: Finisce in parità il match del Castellani! Prima l'errore di Berisha poi l'autogol di Rafia

Un punto importante per la reazione ma che sta stretto per la quantità di mole creata negli ultimi minuti finali di partita. Un Empoli che ha nettamente giocato meglio del Lecce, gli azzurri non hanno mai rinunciato a giocare e a proporre il proprio stile di gioco. La squadra di Andreazzoli è sempre stata posizionata bene in campo, svolgendo un attenta fase difensiva e una buona fase offensiva. Cambiaghi ha per più volte fatto traballare la difesa del Lecce con la sua qualità e tecnica.

Le note negative di questa gara sono però segnalate dai rispetti infortuni di Caputo e Bereszyński, entrambi costretti al cambio. Il tecnico di Massa perde due pedine importanti, le loro situazione saranno ovviamente da monitorare per capire l'entità degli infortuni. La prossima giornata l'Empoli affronterà invece il Torino e potrà farlo avendo a disposizione anche un Baldanzi che con tutte le probabilità rientrerà dall'infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco.

RIVIVI LA DIRETTA SU EMPOLICHANNEL.TI -> TRIPLICE FISCHIO FINALE | Empoli-Lecce 1-1: L’errore di Berisha e l’autogol di Rafia decidono il match

TABELLINO

EMPOLI (4-3-3): Berisha – Bereszynski (46′ Ebuehi), Ismajli, Luperto, Bastoni – Kovalenko (80′ Fazzini), Grassi, Maleh (63′ Marin) – Cambiaghi, Caputo (41′ Shpendi), Cancellieri (80′ Gyasi). A disp. Perisan, Caprile, Walukiewicz, Cacace, Ranocchia, Destro, Maldini. All. Andreazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (46′ Gallo) – Gonzalez (70′ Blin), Ramadani (86′ Kaba), Oudin (59′ Rafia) – Banda, Piccoli (59′ Krstovic), Sansone. A disp. Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Strefezza, Dermaku, Touba. All. D’Aversa.

RETI: 64′ Banda (L), 73′ aut. Rafia (E)

ARBITRO: Andrea Colombo sez. Como (Di Iorio-Capaldo; IV Manganiello; VAR Gariglio-Valeri.

NOTE: Ammoniti Maleh, Grassi (E), Gonzalez, Ramadani, D’Aversa (all.) (L), . Rec. 2′ pt, 5′ st.

LA CRONACA

Qualche novità nell'Empoli, con Kovalenko titolare a centrocampo al posto di Fazzini, mentre Cancellieri torna dal 1' in coppia con Cambiaghi dietro a Caputo unica punta. I ritmi sono subito alti al Castellani, con l'Empoli che come di consueto prova subito a fare la partita. Al 4' si accende Cambiaghi che guadagna un giallo nei confronti di Gonzalez e un calcio di punizione battuto da Bastoni alto sulla traversa. Al 7' risponde il Lecce con la prima vera occasione del match: colpo di testa di Pongracic su azione di calcio di punizione, bravo Berisha a volare e togliere il pallone dall'angolo. L'Empoli si rende pericoloso al 14', su calcio d'angolo Cancellieri si libera bene dalla marcatura e stacca di testa, la traiettoria diventa favorevole per Caputo, che non arriva sul pallone per poco. Al 20' si fa vedere Piccoli: l'ex di turno raccoglie un buon cross di Dorgu girando il pallone di prima, che esce di pochissimo sul fondo. Al 26' l'Empoli spreca due grandi occasioni. Prima è Cambiaghi ad andare via al difensore, ma davanti a Falcone non è preciso, calciando a mezz'altezza e permettendo al portiere salentino di deviare in corner. Sul conseguente angolo è Luperto a non trovare la porta da pochi passi su un bellissimo cross di Bastoni. Al 40' arrivano brutte notizie per Andreazzoli, che perde Caputo per un fastidio muscolare, al suo posto entra Shpendi. La fortuna non sorride agli azzurri, che dopo pochi minuti perdono anche Bereszynski, sempre per un fastidio muscolare, sosituito da Ebuhei nell'intervallo.

Nella ripresa l'Empoli alza il suo baricentro, arrivando spesso a ridosso dell'area avversaria. Al 49' Cancellieri si muove sul filo del fuorigioco, ma a tu per tu con Falcone è straordinario l'intervento di quest'ultimo che con la punta del piede nega il gol all'attaccante, ravvisato poi dall'arbitro per una presunta posizione di fuorigioco. Al 56' è Grassi a sfiorare la rete, con un tiro potente e preciso di prima intenzione, ancora Falcone è fenomenale nel dire di no. Proprio nel miglior momento degli azzurri, è il Lecce a portarsi in vantaggio, a causa di un erroraccio di Berisha al 64, che su un tiro innocuo dalla distanza di Banda sbaglia la presa, facendosi passare il pallone sotto le gambe. Una punizione troppo severa per l'Empoli, che al 71' vede finalmente girare dalla sua la fortuna, grazie alla solita iniziativa di Cambiaghi, che dalla destra crossa il pallone in area, trovando la deviazione decisiva di Rafia, che col ginocchio beffa il proprio portiere commettendo autogol. L'Empoli insiste, ma al 78' trova davanti a sè ancora un Falcone fenomenale, che con un colpo di reni respinge una conclusione potente di Luperto.