Gioco delle tre carte, multe per la banda dei tre di Firenze

Ancora multe per la cosiddetta banda del “gioco delle tre carte”. Sabato pomeriggio la Polizia Municipale ha nuovamente fermato tre cittadini stranieri dediti a questa forma di truffa ai danni dei cittadini e in particolare dei turisti. La pattuglia in borghese della Zona Centrale, impegnata nel progetto “Firenze Sicura”, ha interrotto la loro attività illecita effettuata questa volta nella zona di Borgo San Lorenzo. Gli agenti hanno sequestrato tutto il necessario per la truffa, ovvero un tappetino, una pallina di carta e tre scatoline oltre a 305 euro provento dell’attività illecita. I tre sono stati multati e per uno della banda è scattata anche la denuncia per non aver ottemperato al divieto di reingresso per 4 anni nella città di Firenze emesso dalla Questura il 26 ottobre scorso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa