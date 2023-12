In moto da Pisa alla Terra del Fuoco, il sindaco consegna una bandiera della città

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha consegnato questo pomeriggio a Michele Bini, Fausto Savini e Alessandro Giovannitti, una bandiera di Pisa perché la portino nel loro viaggio in fino alla fine del mondo. I tre pisani, infatti, si stanno preparando al viaggio, nell'ambito dell’iniziativa denominata “Patagonia Dream 2023”,. che li porterà con le loro motociclette fino a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, oltre il famoso stretto di Magellano.

La partenza da Pisa è prevista domenica 17 dicembre, mentre l’arrivo nell’ultima città argentina prima dell’Antartide è in programma per la notte di Capodanno, 31 dicembre. Il viaggio partirà da Montevideo (Uruguay), dove i motociclisti recupereranno le proprie moto spedite i primi di novembre: da lì percorreranno circa 5.000 km tra Patagonia argentina e cilena, seguendo le rotte della Ruta 40 e della Carrettera Austral, tra il verde e le acque turchesi cilene e l’infinita steppa desertica argentina, attraversando più volte la cordigliera delle Ande in un entusiasmante zig e zag a cavallo dei due paesi del Sud America.

I tre amici pisani, insieme ad altri due motociclisti del nord Italia, affronteranno un viaggio alla scoperta degli incontaminati territori patagonici, ma anche dei propri limiti: testeranno le loro capacità, di guida e umane, in un percorso dove la forza del team sarà determinante per la perfetta riuscita dell'iniziativa.