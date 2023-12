Lascia il cane di grossa taglia libero nel giardino del condominio e l'animale morde un uomo

Un uomo di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per omessa custodia e malgoverno di animali.

I militari sono intervenuti in un condominio di Rosignano Marittimo poiché era stato segnalato un uomo che stava dando in escandescenze.

I militari hanno spiegato che l'uomo proprietario di un cane di grossa taglia, avrebbe lasciato libero l’animale nel giardino condominiale e questo avrebbe azzannato ad una gamba un condomino.

Da qui sarebbe scaturito un aspro diverbio tra i due uomini. I carabinieri, dopo aver sedato la lite, hanno identificato il proprietario del cane e lo hanno accompagnato in caserma, denunciandolo per lesioni, omessa custodia e malgoverno di animale, mentre al ferito, soccorso dal 118, sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 giorni.

Riguardo al caso in esame sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di lesioni colpose, per il quale la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo del controllo e della custodia dell’animale, nonché l’adozione di ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione.