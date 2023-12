Maltrattamenti e minacce all'ex compagna, arrestato

Un 29enne è stato arrestato a Firenze per tentata violazione di domicilio, minacce, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, di origini serbe, è finito in manette sabato 9 dicembre: i carabinieri sono stati chiamati dalla ex compagna dell'uomo, appena minacciata di morte. Il 29enne aveva anche provato a forzare la porta della casa della donna in centro.

I militari lo hanno bloccato e portato in caserma. La ex partner ha denunciato maltrattamenti e violenze avvenuti continuamente ma mai usciti allo scoperto. I carabinieri hanno dunque arrestato il 29enne, che ora è a Sollicciano.