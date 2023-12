Monossido di carbonio, intossicate tre persone a Viareggio per un barbecue

Un'altra intossicazione da monossido di carbonio è stata segnalata in Toscana nelle ultime ore tra ieri e oggi. Stavolta siamo a Viareggio, dove alle 21.15 di ieri sera in via Ciabattini, zona Migliarina, sono stati chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco di Viareggio e i sanitari inviati dal 118 hanno aiutato i tre stranieri, trasferiti poi in codice verde in ospedale. Si presume che un barbecue abbia causato l'intossicazione, secondo quanto rilevato dai vigili del fuoco con la strumentazione in dotazione. L'appartamento è stato interdetto all'utilizzo.