Open day delle scuole d'infanzia di Cerreto Guidi con gli ambienti rinnovati

L’istituto comprensivo di Cerreto Guidi ha organizzato open day in tutte le 9 scuole che lo compongono per far conoscere all’utenza spazi, ambienti, progetti e creare momenti di confronto delle famiglie con i docenti.

Si comincia il 16 dicembre con le scuole dell’infanzia di Bassa, Lazzeretto e Stabbia che resteranno aperte dalle ore 9.30 alle 12.30. Sarà l’occasione per una presentazione dei nuovi ambienti innovativi finanziati con l’avviso pubblico pon fesr del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. L’Avviso era finalizzato alla realizzazione di ambienti di apprendimento che garantissero lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.

Si tratta di un finanziamento molto importante, perché gli apprendimenti nella fascia zero sei sono determinanti per il futuro percorso scolastico e di vita dei bambini. In questa fase della vita si sviluppano le più importanti abilità cognitive e sociali attraverso l’esperienza che risulta più funzionale in spazi adeguati, ricchi di stimoli che favoriscano l’esplorazione, la scoperta, il gioco, la creatività.

Con il finanziamento di 75.000 euro ottenuto sono stati progettati, con il supporto di un progettista esterno, e realizzati atelier creativi, biblioteche, spazi immersivi, angoli dedicati ai giochi di ruolo, all’ascolto, alla lettura, e alle attività creative.

Il progetto si è concluso per tre delle quattro scuola dell’infanzia.

Per la scuola di San Zio, che non ha potuto beneficiare del finanziamento per i parametri di spazio richiesti, è in fase di realizzazione un progetto che prevede la rimodulazione degli spazi esistenti, una diversa funzionalità degli stessi e realizzazione di angoli con arredi completamente rinnovati. Questo progetto è finanziato con il contributo volontario dei genitori dell’istituto, che il consiglio d’istituto ha voluto destinare a San Zio, e con un contributo della Coop di Cerreto Guidi che, ogni anno, sostiene le iniziative dell’istituto.

Il progetto elaborato per la scuola di San Zio sarà presentato il 9 gennaio alla presenza della progettista e la scuola in quell’occasione resterà aperta dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per l’open day di presentazione ai nuovi iscritti.

Fonte: Istituto comprensivo di Cerreto Guidi