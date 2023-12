Open day nelle scuole d'infanzia e primarie di Certaldo

Il mondo dell'istruzione a Certaldo si prepara ad accogliere genitori e futuri studenti agli Open Days, un'occasione speciale per esplorare le scuole e per conoscere da vicino le metodologie didattiche che caratterizzano il percorso formativo. Questo evento speciale offre a tutti la possibilità di dialogare con gli insegnanti e sperimentare in prima persona l'offerta dell’Istituto Comprensivo di Certaldo.

Questi gli appuntamenti in calendario:

- Scuole primarie:

martedì 12 dicembre 2023, ore 18-19 – “G. Pascoli” al Fiano,

giovedì 11 gennaio 2024, ore 18-19 – “G. Carducci”,

martedì 16 gennaio 2024, ore 18-19 – “I. Masih”;

- Scuola dell’infanzia:

martedì 9 gennaio 2024, ore 16-18 – “B. Ciari”,

mercoledì 10 gennaio 2024, ore 16-18 – “A. Studiale.

Questi incontri sono una preziosa opportunità per porre domande, chiedere informazioni su tutte le attività programmate e ottenere dettagli sulle iniziative didattiche che rendono unica ogni singola scuola all'interno del Comprensivo di Certaldo.

Nel corso del mese di gennaio ci sarà anche un Open Day dedicato anche alla Scuola Media "G. Boccaccio". La data precisa sarà comunicata quanto prima.