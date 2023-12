Primus Pugil, grande successo a Fucecchio per la boxe maschile e femminile

“Cuore, gloria, valore”. E' il claim di Primus Pugil, la manifestazione di boxe promossa da Leonica Sporting Club e dal pugile professionista fucecchiese Simone Vanni, che sabato scorso 9 dicembre ha fatto registrare il tutto esaurito al palazzetto dello sport di Fucecchio.

L'evento, realizzato con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana, del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana, ha dato spazio ad atleti ed atlete di boxe dilettanti provenienti da tutta la Toscana e oltre, scesi sul ring per sfidarsi in una manifestazione la cui macchina organizzativa non ha avuto niente da invidiare agli eventi professionistici. In scena, infatti, non soltanto un evento sportivo ma anche un vero e proprio spettacolo, con intrattenimento e street food, nonché diretta Sky e YouTube dell'intera giornata. Oltre 700 gli spettatori presenti sugli spalti, a testimonianza dell'interesse per una manifestazione nata per promuovere la boxe ed i valori sportivi legati a questa disciplina, che dopo il successo dell'edizione zero punta a divenire un appuntamento permanente nel panorama locale e regionale.

"Sono veramente molto soddisfatto di questo esordio - commenta Simone Vanni - non avrei potuto chiedere di meglio, sia per l'affluenza al palazzetto sia per come si è svolto l'evento. E' la dimostrazione che abbiamo lavorato bene e che il pugilato può avere una sua voce anche a Fucecchio dove magari finora questa disciplina non era stata coltivata. Continueremo a lavorare con energia perché stiamo già pensando a una seconda edizione da realizzare in grande stile. Cominceremo a muoverci fin da subito cercando di coinvolgere anche tutte le attività locali".

"Faccio i miei complimenti agli organizzatori - dice il sindaco Alessio Spinelli - per essere riusciti a realizzare una giornata di sport che non ha avuto niente da invidiare ai grandi eventi del pugilato professionistico. La nostra realtà ancora una volta ha dimostrato di saper accogliere una manifestazione di grande richiamo che dà lustro a Fucecchio. Un plauso speciale a Simone Vanni, agli atleti che sono saliti sul ring e a tutti coloro che hanno lavorato agli aspetti organizzativi e promozionali".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa