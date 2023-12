Quasi 2 miliardi di danni dall'alluvione in Toscana: inviata la relazione da Giani

Un resoconto di 1,9 miliardi di danni per famiglie e imprese. Questo è il dettaglio della relazione inviata dal presidente della Regione e commissario per l'emergenza Eugenio Giani al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

"Se ci mettiamo i 110 milioni di ordinanze per la somma urgenza - ha detto Giani, a margine della presentazione del progetto Eye -, ovvero quei lavori che la legge consente in affidamento diretto da parte del sindaco, del Genio civile che risponde alla Regione, per rimediare al crollo degli argini o a quelle situazioni di pericolo che ancora si possono paventare, si superano i 2 miliardi".

I commenti

"Il presidente della Regione ha consegnato la stima ufficiale dei danni dell'alluvione in Toscana, adesso il Governo non ha più scuse: stanzi i fondi necessari a ripristini e ristori per la nostra Regione. Parliamo di due miliardi di danni, di oltre 10mila imprese coinvolte, quasi 30mila alloggi privati e un centinaio di edifici pubblici. Numeri impressionanti, per i quali avevamo già chiesto i fondi per il ristoro dei danni nel decreto Anticipi. La destra, parlamentari toscani inclusi, li ha bocciati in Senato, rinviando tutto a data incerta e nascondendosi dietro la mancanza di un censimento dei danni. Adesso ce l'hanno, nero su bianco, così come hanno a portata di mano la Legge di Bilancio o la possibilità di un decreto ad hoc. È finito il tempo delle promesse e dei tentennamenti".

Così Emiliano Fossi, segretario del PD toscano e deputato, dopo che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inviato al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la relazione sui danni provocati dall'alluvione del novembre.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa