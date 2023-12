Rc Auto, la Toscana tra le più care. Prato prima per costi in Italia

I rincari dell’Rc auto registrati ad ottobre sono mostruosi e confermano purtroppo in pieno le nostre previsioni circa l’andamento delle tariffe assicurative nel corso del 2023. Lo afferma Assoutenti commentando i dati forniti oggi dall’Ivass.

"A dicembre dello scorso anno avevamo previsto come le tariffe Rc auto avrebbero subito sostanziosi aumenti nel corso del 2023, e i dati dell’Ivass ci danno purtroppo ragione – spiega il presidente Furio Truzzi – Incrementi del tutto ingiustificati che non rispondono né ad un aumento dei costi in capo alle imprese assicuratrici, né ad un aumento dell’incidentalità, ma sono dovuti unicamente alle troppe anomalie del comparto assicurativo, dove le compagnie dettano legge imponendo clausole illecite ai propri clienti che fanno salire i prezzi".

Sul fronte territoriale, è Prato la provincia che registra il costo più alto della polizza Rc auto, con una media di 558 euro, superiore addirittura a Napoli (al secondo posto con 555 euro) e Caserta (terza con 499 euro) – analizza Assoutenti – Sul fronte opposto, Enna vanta le tariffe più basse d’Italia, con una media di 277 euro a polizza, seguita da Potenza (290 euro) e Oristano (291 euro).

A Caltanissetta e Vercelli si registrano invece gli incrementi annui più elevati (+12%), seguite da Roma e Milano (+10%), mentre a Catanzaro le tariffe aumentano “solo” del +3,6% su base annua.

"A fronte di tali numeri, l’Ivass si limita a fare da “notaio”, quando invece dovrebbe intervenire per bloccare pratiche scorrette e tutelare gli assicurati – prosegue Truzzi – L’ennesima dimostrazione di come il settore assicurativo necessiti di una radicale riforma che introduca maggiore concorrenza e maggiori tutele per gli assicurati".

LA CLASSIFICA DELLE CITTA’ CON I PREZZI PIU’ ELEVATI DELL’RC AUTO

Provincia / Premio medio

Prato 558,055

Napoli 555,909

Caserta 499,196

Pistoia 483,801

Firenze 475,117

Massa-Carrara 472,955

Lucca 458,01

Pisa 450,837

Genova 442,644

Roma 435,06

La Spezia 423,356

Latina 420,969

Torino 417,764

Salerno 417,399

Bologna 416,419

Foggia 415,149

Livorno 412,773

Crotone 407,686

Ancona 405,384

Brindisi 404,377

Reggio di Calabria 401,717

Ravenna 401,295

Rieti 401,272

Macerata 400,461

Modena 399,418

Rimini 395,944

Vibo Valentia 395,907

Reggio nell'Emilia 394,128

Cagliari 392,502

Barletta-Andria-Trani 392,18

Taranto 392,034

Venezia 391,835

Messina 391,442

Bari 390,787

Fermo 389,974

Catania 385,587

Pesaro e Urbino 385,34

Parma 383,882

Padova 382,324

Como 382,23

Grosseto 381,151

Piacenza 380,25

Treviso 379,456

Perugia 379,15

Terni 378,695

Pescara 377,901

Milano 376,047

Imperia 374,929

Forli-Cesena 374,391

Ascoli Piceno 373,109

Palermo 370,511

Varese 369,634

Monza e della Brianza 369,052

Bolzano 368,382

Ferrara 367,041

Benevento 365,892

Sassari 365,455

Verona 364,173

Siracusa 363,921

Vicenza 363,67

Brescia 361,781

Pavia 361,179

Arezzo 359,151

Savona 359,142

Frosinone 358,437

Avellino 358,205

Ragusa 356,116

Lodi 353,469

Teramo 352,722

Bergamo 349,599

Siena 348,592

Cremona 347,004

Nuoro 346,302

Trapani 346,171

Lecco 346,11

L'Aquila 344,616

Catanzaro 343,907

Caltanissetta 342,295

Lecce 341,392

Alessandria 341,116

Viterbo 340,21

Sondrio 340,183

Rovigo 339,732

Isernia 337,437

Sud Sardegna 337,282

Mantova 334,895

Matera 333,2

Trieste 332,931

Belluno 332,667

Asti 330,784

Chieti 328,715

Trento 328,157

Cosenza 327,288

Cuneo 326,374

Novara 324,159

Verbano-Cusio-Ossola 322,656

Udine 318,671

Aosta 317,06

Agrigento 316,911

Gorizia 316,639

Vercelli 315,422

Biella 309,347

Pordenone 307,616

Campobasso 307,61

Oristano 291,384

Potenza 290,362

Enna 277,883