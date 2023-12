Rifiuti, Idee in Comune Montopoli lancia due idee: la pesa e un centro elaborazione dati

Dopo alcuni confronti e sollecitazioni da parte di nostri concittadini, ci siamo preoccupati di capire il sistema della gestione dei rifiuti per programmare un impianto di metodo in grado di incentivare le azioni virtuose che contribuiscono da un lato a migliorare l’ambiente in cui viviamo, dall’altro creare un risparmio a tutti i concittadini di Montopoli.

Il primo sistema, facilmente realizzabile, è quello di attuare il meccanismo della pesa dei rifiuti.

Al centro di raccolta/isola ecologica di Montopoli hanno già tutto pronto da mesi per avviare il sistema di pesa dei rifiuti, pensato con lo scopo di dare la possibilità ai cittadini che portano i rifiuti all’isola di godere di riduzioni sui tributi (TARI) in base al loro peso.

Il progetto per la riduzione delle tasse a favore dei cittadini è già attivo, e da molti anni, nei comuni limitrofi.

In realtà GEOFOR sarebbe già da un anno in grado di consentire ai nostri cittadini di accedere a questa agevolazione. Invece a Montopoli, incredibilmente, manca il dato dei cittadini contribuenti, ovviamente necessario ad applicare la scontistica.

L’inghippo pare che sia conseguente al fatto che nel Comune di Montopoli non esiste un centro elaborazione dati. Un servizio interno che ormai, nel 2023, è invece attivo per la stragrande maggioranza degli enti pubblici compresi tutti i comuni del comprensorio.

Eppure è stato pensato e poi fatto un concorso per l’assunzione di un informatico già dal 2020-21, redatta una graduatoria con tanto di nomi nel marzo 2022. Graduatoria a cui peraltro non si è attinto, preferendo un incarico esterno che però non copre quel servizio. Poi il buio. Chissà, forse le tasche dei cittadini non sono una priorità. Eppure non più tardi di un anno fa il Consiglio comunale ha approvato l’aumento delle nostre tariffe. Evidentemente gestire gli aumenti è più facile e meno faticoso.

Fonte: Idee in Comune Montopoli