Schmidt categorico: "Doveroso rimandare la base del Discobolo a Roma"

"È assolutamente doveroso per la Germania rimandare quanto prima la base del Discobolo a Roma. La base di per sé senza la scultura non ha alcun valore né storico né artistico, si trova nei depositi dove nessuno la può vedere. Proprio per ricontestualizzarla è assolutamente doveroso rimandarla in Italia e quindi faccio un appello a tutti i miei connazionali del mio paese di nascita - della nazione di cui continuo a far parte, anche se ora sono italiano - per la restituzione della base, di enorme valore per la statua del Discobolo, che in Germania non ha alcun senso.” Lo ha detto oggi, a margine della presentazione della mostra Divina Simulacra, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.