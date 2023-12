Scuole di Montopoli, Capecchi e Varallo: "Quanti Comuni hanno fatto tutti i controlli?"

Il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi e l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo hanno tenuto una conferenza stampa per chiarire il lavoro fatto nelle 10 scuole del territorio comunale negli ultimi 9 anni.

Il concetto di base è questo: sono stati fatti molti controlli sia a livello statico che sismico e quando fai questi controlli succede che puoi incappare in delle situazioni di potenziale pericolo: "Quanti altri Comuni, in 3a categoria per rischio sismico, hanno fatto tutti i controlli che abbiamo fatto noi?" hanno detto i due amministratori, lasciando intendere che il loro modo di agire è stato quello di tutelare la sicurezza di giovani, insegnanti e personale scolastico, anche perché "se non fai quei controlli la scuola sembra non avere problemi".

La conferenza stampa del sindaco e dell'assessore aveva chiaramente l'obiettivo di rispondere alle opposizioni che in queste settimane hanno attaccato la giunta: "Non è che se c'è una transenna la scuola è un disastro, magari è solo un pezzo di cornicione pericolante".

I NUMERI: "Abbiamo 10 edifici scolastici - ha detto Capecchi -, tre sono nuovi o recentemente ristrutturati, gli altri hanno da 45 a 70 anni. Dal 2010 al 2015 il Comune non poteva spendere per il patto di stabilità, quando siamo arrivati noi abbiamo iniziato a fare indagini e controlli che non erano mai state fatte prima".

"Abbiamo speso - ha detto Varallo - 6 milioni di euro per un Comune che ogni anno incassa appena 400mila euro di oneri, questo per dire del nostro impegno sulla scuola".

L'IDEA DEL PLESSO SCOLASTICO UNICO. Su questo progetto Capecchi ha ovviamente sottolineato che sarà compito dei prossimi amministratori (il suo mandato scade nel 2024) decidere se realizzarlo o meno, ma ha aggiunto qualche riflessione: "Se si dovesse fare un plesso unico si dovrebbe pensare a costi di 15-16 milioni di euro, per lavori che durerebbero 5-6 anni. E nel frattempo dove li mettiamo i ragazzi? Nel 2024 le scuole di Montopoli hanno uno standard qualitativo medio". "E ogni plesso è distante dall'altro massimo due chilometri" ha aggiunto Varallo.

GLI INTERVENTI NELLE SCUOLE 2014-2023 (dati forniti dal Comune di Montopoli)

Interventi eseguiti in tutti i plessi scolastici del Comune: copriradiatori, installazione pellicola protettiva ai vetri delle finestre, verifiche di sfondellamento dei solai, imbiancature, tende e luci a led.

San Romano: manutenzione degli impianti (Diri), Aule Covid

via xxv aprile impianto aerazione nido, accessibilità disabili, nuova caldaia

Angelica: miglioramento sismico, accessibilità disabili (rampe e ascensori), bagni piano terra e primo piano, pavimento aule e palestra, controsoffitto primo piano, caldaia

ampliamento aule Covid

messo a bilancio il terzo lotto per 400 mila euro di cui 40 mila già nel 2023 per la progettazione esecutiva (potenziamento Cpi, abbattimento barriere architettoniche tra le due parti dell'edificio, rifacimento bagni ex materna e spazi didattici, più interventi manutenzione straordinaria interna ed esterna dell'edificio).

Castel del Bosco: caldaia

Capanne materna: ripristino danni fulmine (centrale termiche e fotovoltaico elettrico)

Marti: Impianto antincendio (Cpi), efficientamento energetico (centrale termica finestre e pannelli fotovoltaici), intervento di adeguamento sismico e ampliamento spazi didattici (spogliatoi palestra, locale mensa, biblioteca ecc..). Messa in sicurezza sfondellamento solai

Galilei: primo intervento sulla centrale termica e adeguamento sistema antincendio, risistemazione resede esterno per eliminazione interferenze e spazio sicuro per ragazzi della primaria, efficientamento energetico e impermeabilizzazione del tetto sia scuola che palestra, aula magna (aula musica), spogliatoi palestra.

Via Uliveta: caldaia, pavimentazione locale comune a tutte le classi. In corso verifiche e progettazione a seguito dell'evento del 2 novembre.

René Pierotti