Trekking invernale sulle tracce della storia: tappa al 'castello' di Monterappoli

Fra sport e cultura, alla scoperta del territorio. Tornano nel mese di dicembre gli appuntamenti con "Quattro passi nella storia", cartellone di iniziative dedicato al trekking urbano. Dopo la tappa partecipatissima fra vie, piazze e vicoli di Pontorme alla ricerca delle tracce dell’antico circuito murario con tappe alla Casa natale del Pontormo e alle chiese di San Michele e San Martino, questa volta l'itinerario proposto mette al centro Monterappoli, un tempo fra i castelli di Empoli. Appuntamento sabato 16 dicembre 2023: l'iniziativa "Monterappoli, dal Medioevo al Dopoguerra" prenderà il via alle ore 10 con ritrovo al parcheggio del campo sportivo di Monterappoli (via Salaiola).

L'itinerario, per una distanza massima di tre chilometri e una durata di circa due ore, si snoda quasi completamente su strada asfaltata, senza particolari dislivelli: strada facendo i partecipanti andranno indietro nel tempo alla scoperta dell'origine del castello di Monterappoli, citato nel 1164 dal celebre Federico Barbarossa tra i possedimenti concessi ai Conti Guidi. Osserveranno la facciata della splendida pieve di San Giovanni Evangelista in stile romanico valdelsano e percorreranno le strade del borgo alla ricerca di tracce dell'antico tracciato della cinta muraria, cercando di immaginare la vita in quei luoghi tra Medioevo e Rinascimento grazie alla straordinaria testimonianza degli Statuti. Ma ci sarà la possibilità anche di 'camminare' nella storia contemporanea: Monterappoli è stato infatti protagonista della Liberazione di Empoli sul finire della Seconda Guerra Mondiale e lì nacque il primo Comune democratico, dopo la dittatura fascista.

"Quattro passi nella storia" si concluderà il 30 dicembre 2023, nei luoghi che hanno visto la trasformazione da terra murata a città nel corso dell’800: passeggiando nel centro di Empoli, lungo le strade e nelle piazze, i partecipanti potranno cogliere nuovi particolari e capire il disegno urbanistico alla base della conformazione attuale della città. Il tema dell'itinerario è "Empoli nell'Ottocento da terra murata a città": appuntamento alle ore 10, con ritrovo al Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi.

La partecipazione a tutte le iniziativa è gratuita ma su prenotazione da effettuare inviando una mail a turismo@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757659. Tutti i dettagli sono disponibili anche online su www.visitempoli.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa