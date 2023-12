Uffizi, numeri importanti: oltre 50mila presenze per il ponte

Gallerie degli Uffizi, Ponte dell'Immacolata da oltre 50mila presenze, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. A rendere noti numeri complessivi dei visitatori di Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli nelle giornate 8, 9 e 10 dicembre, è stato oggi, aprendo la presentazione della mostra di scultura classica Divina Simulacra, il direttore Eike Schmidt. "Si tratta di numeri eccezionali, da alta stagione piena - ha detto - alla Galleria degli Uffizi in questi ultimi tre giorni abbiamo avuto 30.470 presenze, con un +14% rispetto al 2022. A Palazzo Pitti 10.341, +39%; al Giardino di Boboli 12.114, con un +83% a confronto con lo scorso anno. In totale, per l'esattezza, 52.925 visitatori: il 30% in più rispetto al Ponte dell'Immacolata del 2022", ha concluso il direttore.