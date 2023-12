Domenica di festa per l'Use Rosa, Patanè: "Ancora in fase di costruzione"

Una cena tutte insieme per festeggiare la fresca laurea di Kate Stoichkova ha chiuso una bella domenica per l’Use Rosa Scotti. La quarta vittoria consecutiva centrata contro Torino e l’alloro in testa alla giocatrice bulgara erano del resto motivi più che validi per togliersi le scarpette da ginnastica, vestirsi eleganti e passare dal parquet alla tavola. Qualche ora di meritatissima spensieratezza prima di affrontare le due difficili gare che separano la squadra dal Natale.

Giulia Patanè, grande protagonista della vittoria di domenica scorsa, ci racconta anzitutto cosa pensa dell’ultimo successo interno. “Una bella vittoria – attacca decisa – due punti molto importanti che ci consentono di uscire da un momento un po’ complicato che abbiamo passato qualche settimana fa. Siamo comunque ancora in una fase di costruzione, c’è bisogno di lavorare ancora, di fare magari quel passaggio in più che ci possa consentire di giocare ancora meglio, una cosa che ci può aiutare. Resta il fatto che la differenza fra come giochiamo ora e come giocavamo prima si vede”.

“La quarta vittoria a fila – prosegue – ci da anche morale, ci aiuta a lavorare meglio in vista delle prossime due gare che sono molto difficili, quella di domenica prossima a Broni e la successiva di venerdì 22 con Derthona. La vittoria su Costa Masnaga ha dimostrato che possiamo competere anche con squadre sulla carta più forti e quindi, già domenica prossima, andiamo convinte di giocarcela. Siamo curiose di vedere come affronteremo queste partite molto impegnative”.

E Patanè come sta? “Bene, anche io sto cercando al pari della squadra di crescere di condizione per dare il mio contributo. Il coach mi chiede anche una dimensione più interna e cerco di fare del mio meglio per accontentarlo. Il fatto che me lo chieda mi fa anche piacere visto che dimostra che ha fiducia in me e che posso rendermi ancora più utile alla squadra”.

Dopo l’ultimo turno la scotti si trova in classifica a ridosso delle quattro di testa a quota 14. Una posizione sicuramente importante che la squadra cercherà di mantenere a partire già dalla sfida di domenica prossima. Un match che darà sicuramente risposte importanti sul ruolo che potrà giocare la squadra in questo campionato.

Fonte: Use Basket Empoli