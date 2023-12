Ai domiciliari per furto aggravato, viene trovata alle Cascine: arrestata per evasione

La scorsa notte la polizia di Firenze ha arrestato nel Parco delle Cascine una 18enne fiorentina accusata del reato di evasione.

Le volanti di via Zara, infatti, intorno alle 4.30, durante uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, della microcriminalità e del degrado urbano nei pressi del più grande parco fiorentino, hanno notato la giovane intenta a nascondersi dietro uno stabile presente tra viale Lincoln e via delle Catene.

La 18enne, già nota alle forze di polizia, è stata subito riconosciuta dai poliziotti in quanto lo scorso 04 dicembre era già finita in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso con un cittadino marocchino di 22 anni, messo a segno in un esercizio commerciale di via degli Artisti.

A seguito dell’udienza di convalida della misura precautelare, infatti, nei suoi confronti il Tribunale di Firenze aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Fonte: Questura di Firenze