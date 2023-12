All'IC Strada di Cerreto si fa educazione all'affettività

L’istituto Comprensivo Gino Strada di Cerreto Guidi ha inserito nel pof un percorso di educazione all’affettività per contrastare ogni genere di violenza. L’educazione all’affettività è trasversale a tutte le discipline, è inserita nel curricolo di educazione civica e assegnata a tutti i docenti.

I percorsi si inseriscono nel più ampio progetto che da anni vede i docenti dell’istituto impegnati in corsi di aggiornamento sulle life skills, per migliorare l’apprendimento delle competenze sociali, cognitive e personali che permettano ai ragazzi di affrontare i problemi e accettare eventuali sconfitte.

Negli ultimi due anni l’attenzione si è rivolta principalmente al ruolo della donna nella società attuale e alla difesa dei diritti delle donne in particolari contesti come l’Iran e la protesta dei capelli sciolti.

Quest’anno il tema centrale è quello della violenza sulle donne in ambito familiare.

Sono stati attivati laboratori di scrittura per riflettere sui recenti fatti di cronaca. I ragazzi hanno creato slogan e immagini sul tema. E’ stata dedicata un’intera mattinata alla lettura delle riflessioni dei ragazzi e agli scritti contro ogni genere di violenza.

E’ stata programmata per oggi la visione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi presso il teatro cinema Pacini di Fucecchio. Il film è stato ritenuto particolarmente adatto all’età dei ragazzi per la leggerezza con cui tratta temi importanti come la violenza domestica e per il messaggio di speranza finale con il primo voto delle donne in Italia che rappresenta un pietra miliare nell’affermazione dei diritti civili e politici e un passo importante verso l’uguaglianza.

Fonte: Ufficio Stampa