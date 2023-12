Arrivi e partenze ai vertici della questura di Firenze

Ieri pomeriggio il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha incontrato in via Zara i due nuovi funzionari della Polizia di Stato che presteranno servizio nella Questura dello splendido capoluogo toscano.

Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Cristina Miller e del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott. Cosimo Romano.

La Dott.ssa Miller da ieri ha infatti assunto la dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in sostituzione del Primo Dirigente della Polizia di Stato Fabio Valerio Pocek, andato in pensione lo scorso agosto.

Dopo essersi brillantemente laureata in Giurisprudenza, ha frequentato il primo corso di formazione per funzionari della Polizia di Stato, al termine del quale è stata assegnata al Compartimento Polizia Ferroviaria della Toscana.

Nel 2009 è stata trasferita alla Questura di Firenze, dove ha prestato servizio presso l’Ufficio di Gabinetto e la Divisione Anticrimine.

Successivamente ha svolto l’incarico di Direttore del Compartimento Polizia Stradale della Toscana, dove è stata anche designata membro del Comitato Tecnico Nazionale 2020-2023 “Politiche e programmi nazionali per la sicurezza stradale” del PIARC, Associazione Mondiale della Strada.

Il Dott. Cosimo Romano, originario del leccese, da ieri ha invece assunto il delicato incarico di Direttore della S.I.S.C.O., Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo.

Anch’egli abilitato all’esercizio della professione forense, ha frequentato il 101° Corso Commissari ed ha iniziato la sua brillante carriera come Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico alla Questura del capoluogo emiliano.

Dal 2016 al 2023 ha poi assunto la dirigenza prima della Squadra Mobile di Parma e poi di quella di Taranto, fino ad approdare alla Questura di Firenze.

In partenza, invece, dal capoluogo toscano il Vice Questore Maria Assunta Ghizzoni che, dopo essere stata Direttore della S.I.S.C.O. di Firenze, ha assunto ora la dirigenza della Squadra Mobile di Perugia.

A lei un caloroso saluto ed il ringraziamento per il duro lavoro svolto in questi anni.

In via Zara, inoltre, la responsabilità delle Volanti e degli specialisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico da ieri è passata nelle mani del Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Davide Garcea, mentre quella delle risorse umane in quelle del Vice Questore Aggiunto Dott.ssa Antonella Apicella, nuovo Dirigente dell’Ufficio del Personale.

Per non tralasciare anche l’hinterland, da ieri, a potenziamento del Commissariato di Sesto Fiorentino, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dott.ssa Maria Antonella De Guio in qualità di Funzionario addetto.

A tutti loro i migliori auguri da parte del Questore Maurizio Auriemma e di tutta la Polizia di Stato fiorentina.

Fonte: Questura di Firenze