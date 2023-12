Basket Castelfiorentino sconfitto da Pisa nel posticipo

Una sconfitta che pesa, a maggior ragione perché è arrivata per mano di una diretta inseguitrice. È quella in cui è inciampato il Basket Castelfiorentino, impegnato al PalaGilardetti nel posticipo dell’ottava giornata di andata. Ad avere la meglio è stata infatti la Pallacanestro Femminile Pisa, che alla fine dei giochi si è imposta per 34-43, chiudendo subito alla possibilità, per le ragazze di coach Gianni Lazzeretti, di piazzare il bis dopo il successo di Grosseto.

E che le ospiti fossero intenzionate a portare a casa una sfida delicatissima è apparso evidente dall’approccio. Le gialloblu hanno subito accusato l’intensità delle avversarie, che hanno immediatamente preso in mano l’inerzia per toccare il +10 alla prima sirena (8-18). Una forbice che Pisa ha allargato nella seconda frazione, fino ad andare all’intervallo sul 14-27. Al rientro è arrivata la reazione delle padrone di casa, che grazie ad una sterzata di orgoglio si sono chiuse in difesa piazzando un break di 14-4 che ha riaperto completamente i giochi: 28-31 al terzo riposo. La rimonta gialloblu, però, si è arenata proprio sul più bello: nell’ultima frazione, infatti, le ospiti hanno ripreso in mano il controllo, allungando di nuovo e poi gestendo fino alla sirena.

Sabato 16 dicembre alle 21, sul parquet della Cestistica Rosa Prato, ultimo impegno del 2023, che coinciderà con l’ultima giornata del girone di andata.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. PISA 34-43

Tabellino: Bellantoni 4, Baldinotti, Dani, Caparrini 8, Moustakalle 7, Ancillotti 2, Banchelli 5, De Felice, Bandinelli 6, Sanesi, Costa ne, Lucchesi 2. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 8-18, 14-27 (6-9), 28-31 (14-4), 34-43 (6-12)

Arbitro: Giannini di Empoli.