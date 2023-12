Bugia Film Festival, oltre 150 partecipanti per il concorso alle Piastre

Sono stati oltre 150 i partecipanti alla terza edizione del Bugia Film Festival, la rassegna ideata e organizzata dall’Accademia della Bugia de Le Piastre, quest’anno con la collaborazione dei Soci Coop di Pistoia.

Sabato 16 alle 15.30 la kermesse vedrà la sua fase finale con la premiazione dei vincitori che si sono contesi il titolo di miglior corto bugiardo, nella ulteriore e recente sezione del Campionato mondiale, istituita dagli accademici piastresi, grazie alla competenza del senatore accademico Roberto Beragnoli, eclettico filmaker.

Dei 155 partecipanti ben 106 arrivano da fuori Italia, cioè da 30 Paesi diversi di tutti i continenti, mentre 48 sono stai i partecipanti italiani.

Un duro lavoro per la giuria presieduta dal regista, e piastrese, Marco della Fonte, insieme alla montatrice Valentina Poddighe e al direttore della fotografia Stefano Bizzarri. che alla fine ha stilato il suo verdetto.

Verrà annunciato nel corso di una simpatica iniziativa nel corso della quale un premio speciale sarà assegnato all’attore toscano Sergio Forconi, interprete di tanti film, tra i quali il famoso “Berlinguer ti voglio bene”. Un premio andrà anche al regista fiorentino Michele Coppini, autore del film “Dio è in pausa pranzo” e allo sceneggiatore e regista Alessandro Sarti.

“Il primo cortometraggio – commenta il presidente della sezione di Pistoia dei soci Coop, che ospita la premiazione - risale al 1895 grazie ai fratelli Lumiere che proiettarono "L'uscita dalle fabbriche Lumière", che rappresentava lavoratori che si muovevano. Presso la nostra cooperativa tanti sono i lavoratori in movimento e quest'arte è un omaggio a loro, al lavoro che i nostri Costituenti misero anche come primo articolo. La menzogna, la bugia, talvolta bistrattata, nell'arte parafrasando il grande Pablo Picasso, ci consente di riconoscere la verità. Tutto questo, condito dall'ironia storica dell'Accademia della Bugia, non poteva che essere con gioia ospitato in questa giornata di premiazione della Bugia Film Festival presso la sezione soci UnicoopFi di Pistoia. Ringrazio per l'opportunità l'Accademia e il suo Magnifico Rettore, Emanuele Begliomini, e tutto il loro staff. Ci auguriamo un bel percorso condiviso e pieno di altre occasioni capaci di regalare sorrisi e leggerezza”.

Attesa dunque per la consegna di Oscarino, il bugiardino d’oro che gli accademici considerano alla stregua di un piccolo Oscar.

La cerimonia di premiazione è ad accesso libero e gratuito e terminerà con un piccolo e conviviale rinfresco offerto a tutti i presenti.

Fonte: Accademia della Bugia