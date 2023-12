Dopo l'atto vandalico alla sua auto, disposta la 'scorta' per Andrea Poggianti

È stata disposta la 'scorta' per Andrea Poggianti, avvocato e capogruppo di Fratelli d'Italia centro destra per Empoli, a seguito degli atti vandalici avvenuti lo scorso 27 novembre: in quell'occasione un uomo con il viso coperto, forse un ex cliente, lanciò dell'acido sulla sua auto, causando danni per circa 7mila euro.

Per lui è stata disposta la Vgr, vigilanza generica radiocontrollata, che prevede pattugliamenti mattina e sera nei luoghi più frequentati, ossia la sua abitazione, lo studio legale, e nella sede del partito. Non si tratta di una vera e propria 'scorta personale', ma di una misura di pattugliamento a tutela della persona disposta dal Questore. La Vgr durerà per sei mesi, poi sarà rivalutata. Poggianti sarà anche costretto a comunicare i soggiorni al di fuori del territorio comunale per oltre due giorni.

Il gesto vandalico non sarebbe connesso all'attività politica di Poggianti, uno dei possibili candidati del centrodestra a Empoli, ma alla sua attività di avvocato. L'autore del gesto vandalico, un ex cliente, sarebbe già stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza all'esterno del tribunale. Al momento si stanno svolgendo le indagini preliminari.

Poggianti fu già minacciato nel maggio del 2019 con una scritta sui muri a Monterappoli e in un'altra occasione durante quella campagna elettorale, questa volta per motivazioni politiche. Proprio in relazione a questi episodi pregressi e alla sua esposizione politica, e quindi al fine di evitare emulazioni, si è scelto per la misura della Vgr, che di fatto terminerà peraltro alal fine della campagna elettorale del 2024.

"Prendo atto delle disposizioni del Questore - spiega Poggianti - non posso che ringraziare forze dell'ordine per questa tutela, seppur debba esser messa in relazione al sacrificio della limitazione della liberta personale dovuta alla necessaria comunicazione di ogni mio trasferimento"