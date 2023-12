Entra in un piazzale di un'officina e si mette a fare le sgommate in auto: denunciato

Un 37enne brasiliano di Pisa è stato denunciato per essersi introdotto nel piazzale di un'autofficina di Pisa mettendosi a fare le sgommate con un'auto parcheggiata, colpendo altre auto. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri nell'attività lungo la via Aurelia. È stata inviata una segnalazione al 112 e l'uomo è stato bloccato dalle volanti della questura. È stato portato in questura dove è stato denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e violazione della normativa sull’ immigrazione. Il 37enne non ha voluto spiegare i motivi del suo bizzarro gesto.