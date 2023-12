Famiglie al Museo, arriva l'appuntamento con Decora il tuo Natale

Tutto pronto per l'ultimo appuntamento di Famiglie al Museo, rassegna dedicata alle attività per famiglie, di casa nei musei empolesi. Domenica 17 dicembre 2023, è in programma "Decora il tuo Natale".

Il laboratorio si terrà con inizio alle 16 a Casa del Pontormo: i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dalle opere del Pontormo per poi pitturare alcuni addobbi natalizi in ceramica. Porte aperte a tutte e tutti gli interessati fino a un numero massimo di quindici fra bambine e bambini. Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione entro le 18 del sabato precedente l'incontro: il costo per ogni iniziativa è di 15 euro a famiglia.

Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni, chiamare Empoli Mu6ei allo 0571 757067 dal martedì alla domenica nella fascia oraria 10 - 18 oppure inviare una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa