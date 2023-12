Fiorentina a Empoli, Barnini da Barone e Nardella: "Non ho cambiato idea, ascolteremo cos'hanno da dire"

La questione stadio Artemio Franchi a Firenze è ancora tutta aperta e per questo, da tempo, ci sono contatti con Empoli e con l'Empoli Fc. Ma soprattutto con l'amministrazione comunale di Empoli, che è ancora proprietaria dello stadio Carlo Castellani (con il suffisso Computer Gross Arena da questa stagione per l'importante sponsor). Brenda Barnini, sindaco di Empoli, ai microfoni di Lady Radio, è intervenuta per chiarire dei contatti tra la dirigenza della Fiorentina, nella persona del dg Joe Barone, il sindaco di Firenze Dario Nardella e lei stessa.

"Confermo ci sono stati contatti, che sono stati voluti dal sindaco di Firenze che in queste ore sta cercando di gestire una partita difficile. Io ho gia detto in altri momenti cosa penso e le ragioni per cui è estremamente complicato che la nostra citta ospiti le partite della Fiorentina. Ma ascoltarsi e parlare tra persone è sempre utile, ascolteremo cosa hanno da dire, ma non ho cambiato idea".

Riavvolgendo il nastro ad alcuni mesi fa, la questione della possibilità che la Fiorentina giunga a giocare le sue partite in casa a Empoli durante i lavori di ristrutturazione dell'Artemio Franchi avevano visto il netto no di Barnini. Sia perché avere quasi una partita a settimana comporta stress per la città, per i residenti del quartiere Serravalle e per la viabilità, così come la gestione dell'ordine pubblico, con l'imponente pubblico di tifosi viola (quest'anno sono 17mila, più della capienza totale dell'intero Castellani). E lo ha rimarcato la stessa sindaca nell'intervista in radio.

"Oggettivamente ci sono problemi di ordine pubblico e accessibilità alla citta: far giocare a Empoli la Fiorentina significa avere ogni settimana 16mila tifosi ospiti che fanno finta di essere in casa. Io prima di tutto devo difendere Empoli e l’Empoli FC. Sono settimane importanti dove la società sta anche proponendo al Comune una proposta di ristrutturazione dello stadio. Prima vengono le nostre esigenze e poi vedremo".

A fine stagione 2023-2024 dovranno infatti partire anche i lavori di ristrutturazione del Castellani.