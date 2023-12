Fiorentina a Empoli, non c'è l'accordo. Nardella: "Lavoriamo ad altre soluzioni"

"Non ci sono le condizioni" affinché la Fiorentina possa giocare a Empoli, "abbiamo vagliato tutte le possibili opzioni che riguardano Empoli quindi a questo punto lavoriamo ad altre soluzioni". Con queste parole il sindaco di Firenze Dario Nardella commenta l'incontro di oggi con Brenda Barnini, sindaca di Empoli e con Joe Barone della Fiorentina. "È stato un incontro molto approfondito e cordiale" ha spiegato Nardella ma visto che l'opzione Empoli è al momento bloccata serviranno altre strade: "Con la Fiorentina la collaborazione è totale per trovare la miglior soluzione possibile visto che a questo punto i lavori per il Franchi sono realtà". Sul campo di rugby Padovani, impianto temporaneo che in un primo momento sembrava potesse rappresentare la soluzione migliore per poter giocare durante i lavori al Franchi, "vedremo cosa succede il 27 dicembre. Dopo saremo in grado di stabilire tempi e modalità di realizzazione del Padovani".