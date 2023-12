Fucecchio a Assisi in marcia per la pace

In occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, domenica scorsa 10 dicembre si è tenuta ad Assisi la Marcia della Pace e della Fraternità, spinta dall'appello "Fermiamo le stragi, riprendiamo in mano la bussola dei diritti umani”. Per il Comune di Fucecchio ha partecipato la consigliera Antonella Gorgerino, accompagnata dal Gonfalone, che si è unita agli organizzatori e ai tanti presenti per rinnovare l’appello a tutti i responsabili della politica nazionale, europea ed internazionale affinché intervengano energicamente per mettere fine all'ennesima barbarie, facendo rispettare la legalità internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Con questo appello, infatti, gli organizzatori della marcia hanno voluto rivolgersi a tutte le donne e gli uomini che, dentro e fuori le istituzioni, non hanno smesso di credere nell'impegno per la pace, per i diritti umani e per la giustizia.

“Il mio essere ad Assisi spero abbia rappresentato l’umore e il desiderio della maggior parte dei cittadini di Fucecchio e di questa Amministrazione – spiega la consigliera Gorgerino -, ovvero camminare con responsabilità e insieme per chiedere il cessate il fuoco adesso e ovunque e costruire politiche economiche e sociali di pace. La marcia si è svolta in occasione del 75esimo anniversario della Carta più importante del mondo, scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti. Eppure, dopo 75 anni, urge ancora aggrapparsi a quella Carta e a quei valori affinchè l’umanità non si autodistrugga”.