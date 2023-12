I risultati delle giovanili dell'Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Tornano a vincere i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nonostante le pesanti assenze di Zecchi e Leti si impongono sulla Juve Pontedera: 77-68 il finale al PalaBetti. Nella gara che segna il ritorno in campo di Aldo Filomeno dopo il lungo stop per infortunio, i gialloblu girano l’inerzia al rientro dall’intervallo, dopo una prima parte scivolata via sul punto a punto. Dopo dieci minuti di gioco è l’Abc che prova a mettere la testa avanti, chiudendo la prima frazione sul 18-15. Nel secondo quarto gli ospiti invertono il trend e passano a condurre, ma negli ultimi giri di lancette prima del riposo lungo i gialloblu stringono le maglie in difesa fino ad impattare a quota 31 a metà gara. Al rientro l’Abc tiene alta l’intensità e prova a dare la scossa alla sfida, piazzando un break di 21-15 che vale il 52-46 alla terza sirena. Un vantaggio che i gialloblu difendono ed incrementano in un quarto periodo davvero frizzante, che vale il definitivo +9 al quarantesimo.

Giusto il tempo di recuperare e domani, mercoledì 13 dicembre, si torna in campo sul parquet di Cecina, seconda della classe.

ABC CASTELFIORENTINO – JUVE PONTEDERA 77-68

Tabellino: Ticciati 21, Baldi, Zecchi ne, Carzoli 9, Ciulli 8, Iacopini, Bufalini 6, Niccolini ne, Agbegninou 8, Vallerani, Filomeno 3, Borghesi 22. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 18-15, 13-16, 21-15, 25-22

Under 17 Silver

Si chiude con un’ampia vittoria il girone di andata dei ragazzi di Claudio Calvani che al PalaBetti fanno la voce grossa ai danni del Gea Basketball chiudendo la pratica sul 102-20. Una sfida a senso unico, ipotecata già nel primo quarto di gioco, viene ampiamente amministrata dai gialloblu, tutti scesi in campo. Una gara che permette allo staff tecnico di dare ampio spazio a tutti gli atleti a disposizione e provare giochi e situazioni in vista dell’ultimo impegno del 2023, in programma domenica 17 dicembre alle 17 sul parquet della capolista Costone Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – GEA BASKETBALL 102-20

Tabellino: Bini 21, Giglioli 16, Crisafi 12, Garbetti 2, Kamberaj 15, Fiorentini 2, Barlabà 14, Uci 4, Macalindong 5, Ricci 9, De Simone 2, Beshaj. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 32-0, 23-4, 26-4, 21-12

Under 14 Elite

Contro una delle indiscusse big del campionato, non riesce l’impresa ai ragazzi di Giovanni Corbinelli che al PalaBetti cadono 49-116 per mano del Basket Calcinaia. Gara subito presa in mano dagli ospiti, che chiudono con ampio margine la prima frazione per poi mettere definitivamente le mani sul match nel secondo quarto e andare negli spogliatoi sul 24-57. Nella ripresa i gialloblu hanno il merito di non mollare mai, pur con la gara ormai indirizzata sulla via di Calcinaia.

Si chiude così il 2023 dei gialloblu, che torneranno in campo mercoledì 3 gennaio alle 15.15 al PalaBetti per il posticipo della settima giornata contro il Don Bosco Livorno.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CALCINAIA 49-116

Tabellino: Pagliai 12, Barnini 7, Di Vilio 2, Bertelli 4, Bufalini 5, Pirrone 5, Arnoldi 12, Giovannoni 2, Capocchini, Bianchi, Pannocchi, Capuana. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 13-36, 11-21, 11-33, 14-26

Under 13 Silver

Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi, corsari sul parquet della Folgore Fucecchio per 44-85. Gara mai in discussione per i gialloblu, che prendono il largo già dopo i primi dieci minuti di gioco toccando il 7-26 al 10′. Un vantaggio che i padroni di casa ricuciono in parte nella seconda frazione (25-38 all’intervallo), prima che il nuovo break castellano nella ripresa arrivi ad ipotecare definitivamente la sfida. Dopo il passaggio al 30′ sul 37-61, nell’ultimo quarto serve soltanto amministrare.

Sabato 16 dicembre, alle 16, si torna al PalaBetti per il match casalingo contro la Laurenziana.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC CASTELFIORENTINO 44-85

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Battaglia, Ricci. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 7-26, 18-12, 12-23, 7-24

Under 14 Femminile

Contro la squadra di una delle più importanti piazze femmimili toscane, si conclude il 2023 delle ragazze di Alberto Ciampolini e Antonella Costa. Al PalaGilardetti le gialloblu cedono il passo al Galli San Giovanni Valdarno, che agguanta subito la sfida per poi tenerla sempre, saldamente, in controllo. Al di là dell’ampio divario che risulta al quarantesimo, si chiude così una prima parte di stagione in cui le ragazzine gialloblu hanno approcciato con grande impegno al loro primo campionato nel quale, di partita in partita, stanno posando importanti tasselli del loro percorso di crescita.

Si tornerà in campo domenica 7 gennaio, alle 11.30, sul parquet dell’Use Basket Rosa.

BASKET CASTELFIORENTINO – GALLI BASKET 16-115

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Montanelli, Jahelezi E., Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 1-28, 4-36, 6-29, 5-22

Minibasket

In campo nel weekend del Minibasket Abc i gruppi 2012 e 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, impegnati in tornei e gare ufficiali.

Iniziando proprio dai campionati, gli Aquilotti Big 2013 hanno espugnato il parquet dell’Use Basket grazie ad un’ottima prestazione di squadra e ad un bel gioco corale. Gli Esordienti 2012/2013, invece, hanno preso parte al Torneo dei Cinghiali organizzato dal Centro Minibasket Valbisenzio, in cui hanno portato a casa la medaglia di bronzo. Dopo la sconfitta di misura all’esordio per mano della Sancat, i gialloblu hanno conquistato la finalina imponendosi proprio sui padroni di casa, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Nel prossimo fine settimana tutti in campo i gruppi gialloblu, impegnati nei rispettivi campionati. Primi a scendere in campo, sabato alle 18, saranno gli Aquilotti 2014, impegnati al PalaBetti contro Scandicci. Domenica, invece, trasferta per gli Aquilotti 2013, ospiti alle 9.30 del Cus Firenze, mentre al PalaBetti andranno di scena le sfide casalinghe degli Esordienti 2012/2013, in campo alle 9.30 contro Castelfranco, e degli Scoiattoli 2015/2016, impegnati alle 11 contro Firenze 2.