Idee in Comune lancia la sua sede: il progetto politico prende piede a Montopoli

Un luogo dove conoscersi, parlare e trovare soluzioni e progetti per migliorare la vita del comune di Montopoli: in altri termini, fare politica nel vero e più alto significato della parola.

Sarà questo e molto altro la sede operativa di “Idee in Comune” che sarà ufficialmente aperta al pubblico il prossimo sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 11n in via Cavour 38

La sede, che già ospita già gli incontri settimanali dal gruppo di lavoro, è collocata a due passi dalla stazione FS. Una zona simbolo per Montopoli, per anni emblema delle promesse e programmi mai mantenuti da parte delle amministrazioni, oggi luogo da riqualificare e progettare, crocevia fondamentale per la vita della nostra comunità.

"L’apertura pubblica di questo spazio vuole essere un nuovo segnale di Idee in comune verso Montopoli: ci siamo, stiamo lavorando, il nostro progetto sta prendendo sempre più concretezza e attira molte persone - afferma Michael Cantarella -. Questo spazio è uno spazio per tutti, pensato per riportare le persone a parlare e incontrarsi e rispondere alla disaffezione e disillusione che la nostra piccola politica locale ha portato a Montopoli. Una risposta concreta e destinata a cambiare in meglio i prossimi anni".

L'inaugurazione è prevista per sabato 16 dicembre alle ore 11.30 in via Cavour 38 a San Romano, Montopoli.

Fonte: Idee in Comune Montopoli