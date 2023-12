Impresa Best Digital 2023, ecco i negozi premiati nella Serata d'Impresa

Si è concluso domenica il sondaggio di gonews.it dedicato al concorso Impresa Best Digital di Empoli: ieri durante Serata d'impresa di Confesercenti al Palazzo delle Esposizioni di Empoli è stata la volta della premiazione dei tre negozi che hanno raccolto più preferenze nei 10 giorni aperti al voto.

Il concorso è stata l'occasione ancora una volta per evidenziare le grandi potenzialità del commercio di vicinato di Empoli, dal centro alle frazioni, che con Empoli Città del Natale risplende di luce propria e concorre a diventare uno dei più grandi poli attrattivi in Toscana.

Torniamo dunque alle premiazioni: sul palco la conduzione di Gianluca D'Alessio di Confesercenti e la 'delegazione' formata da Elia Billero, direttore di gonews.it, e gli speaker di Radio Lady Cristina Ferniani, Irene Rossi e Gabriele Volpini.

Al terzo posto si aggiudica un'intervista da 15 minuti su Radio Lady il negozio Dess Abbigliamento di via Giuseppe Del Papa con 49 preferenze.

Al secondo posto si aggiudica un articolo redazionale su gonews.it il negozio Bloom di via Giuseppe del Papa con 55 preferenze.

Si aggiudica il primo premio con ben 310 voti Sneaker Plaza di via Tripoli! In palio sia l'intervista in radio che l'articolo redazionale.

"La serata di ieri, con tavolate piene di commercianti e imprese, non poteva che essere un successo - commenta così il direttore Billero -. Così come lo è stato il sondaggio del nostro giornale. In 10 giorni sono stati espressi 710 voti, cento in più rispetto alla prima edizione e con una forbice di giorni in cui votare più ristretta. La corsa tra il secondo e terzo posto è stata combattuta fino all'ultimo giorno. Una bella gara e non vediamo di ospitare negli studi di Radio Lady e nella redazione di gonews.it i vincitori per promuovere le loro attività".