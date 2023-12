Travolti dalla piena, 5 indagati per la morte dei coniugi a Lamporecchio

Sono giunti 5 avvisi di garanzia per l'indagine per omicidio colposo in merito alla morte dei due coniugi di Monsummano Terme Antonino Madonia e Teresa Perone, travolti dalla piena dell'alluvione del 2 novembre mentre passavano nei pressi del fosso di Greppiano. I corpi vennero ritrovati nelle ore successive nel territorio di Vinci, trasportati dalla piena. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, risultano indagate 5 persone: tre dirigenti del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, tra cui il presidente del Consorzio Maurizio Ventavoli e il direttore Sandro Borsacchi, e due dipendenti dell'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lamporecchio, il responsabile attuale e l'ex adesso in pensione. La procura ha nominato un perito per l'indagine, il professor Francesco Ballio del Politecnico di Milano, che negli scorsi giorni ha fatto già un primo sopralluogo su quello che era il ponte attraversato dall'ex macellaio e dalla moglie, prima di trovare la morte. Anche gli indagati hanno un proprio consulente per le perizie.