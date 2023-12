Mattina da delirio in autostrada a Firenze, per due incidenti fino a 13 km di coda

Traffico fino a 13 km di coda per la perdita del carico di barre di ferro di un camion nei pressi del km 280 dell'A1, sul ramo di allacciamento con l'A11. Traffico bloccato tra Firenze Impruneta e il bivio per chi proviene da Roma. Ma il traffico è arrivato fino a Firenze, con un mezzo eccezionale che ha perso il carico. Altri 13 km di coda dal km 300 in direzione Milano. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Scandicci. Traffico congestionato anche al Viadotto dell'Indiano.

AGGIORNAMENTO ORE 11

E' stato riaperto dopo tre ore di chiusura sull'autostrada A1 Milano-Napoli il nodo con l'autostrada A11 presso Firenze per chi proveniva da Roma.