Messa in memoria dei 4 ragazzi empolesi morti in un incidente 30 anni fa

Il 12 dicembre 1993 quattro vite si spezzarono in un tragico incidente stradale, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Da quel giorno sono passati ormai trent'anni ma nessuno ha dimenticato Jonathan, Simone, Yuri e Francesco.

In occasione del tragico anniversario è stata annunciata, per domenica 17 dicembre alle ore 12.00, nella chiesa di Corniola "SS Simone e Giuda" a Empoli, la celebrazione di una messa in memoria dei quattro ragazzi, "che vivranno sempre nei cuori di parenti, amici, conoscenti - si legge nella comunicazione - e anche di chi non ha avuto la fortuna di conoscere la loro bella giovinezza, la loro allegria, la loro voglia di vivere".

La messa sarà celebrata da don Andrea Maestrina in suffragio delle vittime, " e per sensibilizzare altri giovani affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi".