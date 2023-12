Montelupo piange Carmine Longobardi

Lutto a Montelupo Fiorentino per la morte di Carmine Longobardi, titolare della pasticceria "Vittoria" in via Fratelli Cervi, stroncato da un malore improvviso.

"Un bravo professionista, una brava persona che se n'è andata troppo presto" sono le parole del sindaco Paolo Masetti, che ricorda la figura del pasticcere. Nato nel 1965 e residente a Samminiatello, Longobardi da qualche anno aveva aperto il laboratorio di pasticceria e ultimamente aveva ampliato la sua attività avviando anche la somministrazione all'interno del suo locale, nel quale lavorava insieme alla moglie.

"Mi raccontava - ricorda Masetti - che prima di aprire a Montelupo nel 2021 il laboratorio di pasticceria, di cui era particolarmente orgoglioso, aveva gestito per tanti anni un locale a Firenze. Ultimamente aveva ampliato la sua attività avviando anche la somministrazione all'interno del suo locale nel quale lavorava insieme alla moglie Katerina. Era un bravissimo pasticciere ma soprattutto era una persona garbata. Mi dispiace davvero molto che se ne sia andato. Un abbraccio grande a sua moglie e ai suoi familiari da parte mia personale e della Giunta".

I funerali si svolgeranno domani alle 15 di domani nella chiesa di Santa Maria a Samminiatello,