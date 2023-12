Primarie Vinci, il comitato Vanni: "Oltre 150 persone all'evento di Sovigliana"

Grande partecipazione all'iniziativa a Sovigliana: oltre 150 persone alla presentazione del programma elettorale di Daniele Vanni

Quella di lunedì 11 dicembre è stata la sesta iniziativa pubblica di Daniele Vanni, candidato a sindaco per le primarie del PD di Vinci. Oltre 150 le persone che hanno affollato la sala della Casa del Popolo di Sovigliana, arrivando a riempire tutto il corridoio, e che hanno ascoltato la spiegazione dei cinque punti principali del programma: Generazione futura, sulle politiche educative, Discover Vinci, su cultura e turismo, Un amico in comune, sulla semplificazione dei rapporti tra cittadini ed Ente, Vivere Vinci, sui servizi, ed Effetto farfalla, sull’ambiente.

La serata ha visto le introduzioni, per ogni tema, dei coordinatori dei tavoli programmatici (Laura Pasquinucci, Veronica Marradi, Sara Giotti, Laura Tagliaferri e Lorenzo Micheli) organizzati il 22 novembre scorso a Spicchio, e la spiegazione dettagliata da parte dell’aspirante candidato sindaco. La parte finale della serata è stata dedicata alle osservazioni dei cittadini, che sono state numerose, e si è conclusa con l’invito a continuare a contribuire con idee e proposte: è stato ribadito che il programma è “un cantiere aperto” e la forza del comitato stesso risiede nel lavoro di squadra e nel contributo di tutti.

Venerdì 15 dicembre alle 18.30 presso il bar Ariston a Spicchio è prevista la prossima iniziativa pubblica che sarà dedicata agli under 30 per parlare di nuovi progetti per i giovani del territorio.

Fonte: Comitato Daniele Vanni